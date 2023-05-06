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Иван Емельяненко: «Федор построил храм в Старом Осколе на свои деньги»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Младший брат Федора и Александра Емельяненко Иван рассказал в интервью «СЭ», что Федор вложил личные средства в постройку храма неподалеку от Старого Оскола.

— Все видят по его выступлениям, какой он добродушный, общительный, спокойный, самое главное. Наверное, один из примеров — это что он построил церковь на свои деньги в Старом Осколе.

— Я знаю, что есть храм, и туда постоянно ходит команда Федора. Не знал, что он построен на деньги Федора.

— Он построил его за свои личные деньги. Построил не для того, чтобы самому туда ходить, молиться. Просто в той деревушке не было храма. федор решил там храм построить не для себя, для народа. Из Оскола туда много кто приезжает. Команда Федора [приезжает], потому что Федя тоже частенько там появляется. Не каждый готов выложить такую сумму, чтобы народ туда ходил, к богу. Молился там кто для чего.

26 мая Иван Емельяненко проведет дебютный бой в профессиональных ММА на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Соперником станет дзюдоист Алексей Леденев.

Братья Иван, Федор и&nbsp;Александр Емельяненко. «Как никто другой хочу, чтобы братья помирились». Иван Емельяненко про Федора, Александра и свою жизнь
Иван Емельяненко
Федор Емельяненко
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