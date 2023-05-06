Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:00

Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: где смотреть прямую трансляцию главного боя UFC 288

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алджамейн Стерлинг.
Фото Global Look Press

В ночь на воскресенье, 7-е мая, в городе Ньюарк (штат Нью-Джерси, США), пройдет турнир UFC 288.

В главном бою мероприятия действующий чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг встретится с экс-чемпионом в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо.

33-летний Стерлинг одержал 22 победы в 25 боях и потерпел 3 поражения. На счету 36-летнего Сехудо 18 боев, 16 побед и 2 поражения.

Это будет их первый бой друг с другом.

Полный кард турнира UFC 288 можно посмотреть по этой ссылке.

В России турнир покажет федеральный спортивный телеканал и сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass. Начало трансляции — ориентировочно в 5.00 по московскому времени.

Алджамейн Стерлинг
Генри Сехудо
UFC
0
Читайте также
В тяжелой атлетике отменяют все флаги. Теперь Россия не одинока
Новая пара на проекте. У Евгении Медведевой появился парень — кто он?
Движение по Крымскому мосту временно приостановили по техническим причинам
Минимальный возраст продажи алкоголя предложили увеличить до 21 года
ЦПВС сообщил об активации боевых систем самолетов коалиции в САР на ВКС РФ
Махнули крылом: авиакомпании начали отменять рейсы по РФ из-за сокращения субсидий
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Боец Муртазаев: «Ждем яркой победы Олейника над Томпсоном»
Новости
RSS RSS
Все новости