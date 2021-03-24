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Источник: третий бой между Макгрегором и Порье назначен на 11 июля

12:48
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Третий поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье пройдет 11 июля. Об этом сообщил официальный партнер UFC в Грузии телеканал «Аджараспорт».

«Третья часть трилогии Макгрегор — Порье планируется на 11 июля. Ранее предполагалось, что поединок пройдет 26 мая, но соперникам нужно больше времени», — говорится в сообщении.

В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, американец нокаутировал ирландца во втором раунде.

На счету 32-летнего Порье 34 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 27 побед и потерпел шесть поражений, еще один поединок признали несостоявшимся. У его ровесника Макгрегора 22 победы и пять поражений.

Дополнительная информация:

https://adjarasport.com/ufc/posts/trilogia-ufc-shi-dastin-porie-v-konor-makgregori-11-ivliss-daigegma!-509032

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