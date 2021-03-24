Экс-чемпион UFC Дос Сантос готов перейти в Bellator, чтобы провести бой с Федором Емельяненко

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе бразилец Джуниор Дос Сантос, которого недавно уволили из лиги, заявил, что рассматривает вариант перехода в Bellator для проведения боя с Федором Емельяненко.

«Я большой поклонник Федора, и было бы здорово встретиться с ним. Я не знаю, какова его ситуация, и бьется ли он, но я знаю, что он в Bellator. Также интересен [Райан] Бейдер, который хотел бы увидеть нас [с Оверимом] в его лиге. Он тоже очень крутой парень. Матч-реванш против Алистера Оверим тоже интересен. Это может состояться в Bellator, или в любом другом месе», — сказал Дос Сантос в интервью AG Fight.

Дос Сантос провел последний бой в декабре на UFC 256, уступив тогда нокаутом Сирилу Гану. В настоящее время на счету бразильского ветерана 21 победа и 9 поражений.