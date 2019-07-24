Источник: Магомедшарипов может провести следующий бой на турнире UFC в Москве 9 ноября

Российский боец ММА Забит Магомедшарипов, возможно, проведет следующий поединок на турнире UFC Fight Night 163 в Москве 9 ноября. Об этом в Twitter сообщил журналист ESPN Бретт Окамото.

As of right now, I'm told the return of UFC featherweight Zabit Magomedsharipov will most likely be Nov. 9 in Moscow. But that's subject to change. — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) July 23, 2019

- Мне сказали, что Забит Магомедшарипов, скорее всего, вернется в UFC 9 ноября в Москве, - написал Окамото. - Но это может измениться.

28-летний россиянин провел пять поединков в UFC и во всех победил. В своем последнем поединке на UFC 235 3 марта он единогласным решением судей нанес поражение американцу Джереми Стивенсу.