07:45 | Единоборства / ММА — ММА

Источник: Магомедшарипов может провести следующий бой на турнире UFC в Москве 9 ноября

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Российский боец ММА Забит Магомедшарипов, возможно, проведет следующий поединок на турнире UFC Fight Night 163 в Москве 9 ноября. Об этом в Twitter сообщил журналист ESPN Бретт Окамото.

- Мне сказали, что Забит Магомедшарипов, скорее всего, вернется в UFC 9 ноября в Москве, - написал Окамото. - Но это может измениться.

28-летний россиянин провел пять поединков в UFC и во всех победил. В своем последнем поединке на UFC 235 3 марта он единогласным решением судей нанес поражение американцу Джереми Стивенсу.

 

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