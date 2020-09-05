Источник: Чимаев проведет бой с Миршертом

Шведский боец ММА российского происхождения Хамзат Чимаев проведет поединок на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе 19 сентября. Об этом сообщают бразильские СМИ. Также указано, что его соперником станет американец Джеральд Миршерт.

Турнир пройдет в ночь на 20 сентября по московскому времени. 26-летний Хамзат Чимаев, выступающий в среднем весе, провел восемь поединков в ММА и во всех победил (четыре нокаута). 32-летний Джеральд Миршерт в 44 поединках победил 31 раз (шесть нокаутов) и потерпел 13 поражений.