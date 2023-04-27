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Адесанья назвал желанного соперника: «Я хочу драться только с ним! Он меня бесит»

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) отреагировал на слова южноафриканца Дрикуса дю Плесси (19-2), который заявил, что он, в отличие от Камару Усмана (20-3) и Адесаньи, родился и живет в Африке.

«Я знаю, с кем подерусь следующим. Я уже говорил об этом с Даной Уайтом, — сказал Адесанья на своем YouTube-канале. — Я собираюсь сводить его [дю Плесси] в школу. Он сеет раскол. Я никогда не говорил, что он не африканец, потому что он родился в Африке. В Южной Африке. Конечно, ты африканец. Я никогда не ставил это под сомнение. Но кто, черт возьми, ты такой, чтобы говорить мне, кто я, черт возьми, такой? Кто ты такой, чтобы говорить о Камару Усмане и Франсисе Нганну? Ты что, тупой? Ты как колонист, пытаешься сказать мне, кто я такой. Ты можешь уехать из Африки, но ты никогда не сможешь вывезти Африку из себя.

Я никогда, никогда не дискредитировал его как африканца. Хочешь драку? Окей, но меня просто взбесило, когда он начал говорить, кто я такой. Я хочу драться только с ним! Он меня бесит.

Я предложил Дане сделать этот бой в Южной Африке, но, по видимому, этого не произойдет. Тем не менее я верю, что UFC может приехать в ЮАР или куда-нибудь в Африку. Повторюсь, он пытался расколоть [африканское общество]. Он не должен был этого делать. Я накажу этого мальчика. Я буду его истязать. Ты получишь, чего хотел. Ты следующий. Я буду бить его до тех пор, пока он не станет черным».

Адесанья нокаутировал Алекса Перейру (7-2) во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.

Дю Плесси идет на серии из семи побед. В прошлом бою он одолел Дерека Брансона (23-9) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Дрикус Дю Плесси
Исраэль Адесанья
Камару Усман
UFC
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