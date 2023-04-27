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Сегодня, 08:55

Колби Ковингтон получил черный пояс по джиу-джитсу

Давид Хачатрян
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Колби Ковингтон.

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) опубликовал фотографию в соцсетях, на которой он стоит с черным поясом по бразильскому джиу-джитсу.

«Мастер Колби РАЗБЛОКИРОВАН», — прокомментировал свое новое достижение «Хаос».

Ковингтон в прошлом бою победил Хорхе Масвидаля (35-17) единогласным решением судей (50-44, 50-45, 49-46) в главном событии UFC 272. Турнир прошел 6 марта 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Колби Ковингтон
ММА
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