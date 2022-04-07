Гилберт Бернс: «Шавкат Рахмонов сильнее Хамзата Чимаева»

Топовый полусредневес UFC Гилберт Бернс в интервью «СЭ» заявил, что казахстанец Шавкат Рахмонов сильнее Хамзата Чимаева.

— В Sanford MMA вы тренировались с Шавкатом Рахмоновым.

— Да. Он проводил у нас тренировочный лагерь. Скажу, что парень очень хорош. Один из самых жестких ребят с кем мне доводилось потренироваться. Очень крепкий парень.

— Шавкат Рахмонов напоминает Хамзата Чимаева в том плане, что они оба заканчивают свои поединки досрочно.

— Да, но Шавкат лучше Чимаева. У парня 15 досрочных побед. У него 15 досрочных побед в 15-ти поединках. Я считаю, что, как боец, Шавкат куда сильнее Хамзата Чимаева.

— Статистика единственный аргумент в пользу Шавката?

— Считаю, что парень лучше во всех аспектах. У него лучше ударная техника, очень крутые навыки в борьбе, грэпплинге — тому подтверждение его победы сабмишнами. Считаю, что он зверь. У него огромный потенциал. Он может стать чемпионом.

— Означает ли это, что вы полностью готовы к Хамзату?

— Да. Очевидно, что я готов к нему. Я провел спарринги с большими ребятами-средневесами, которые выше ростом Хамзата. Так что я определенно готов к этому бою.

Гилберт Бернс (20 побед, 4 поражения) проведет бой против Хамзата Чимаева (10 побед, 0 поражений) на турнире UFC 273, который пройдет в ночь на 10 апреля в Джексонвилле (США).