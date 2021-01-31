Исмаилов проведет реванш с Минеевым в сентябре

Российский боец Магомед Исмаилов в сентябре проведет реванш с Владимиром Минеевым. Поединок пройдет на турнире организации AMC Fight Nights.

«У нас соглашение на один бой с намеком на второй, если он пройдет Владимира Минеева в сентябре, — цитирует владелец AMC Fight Nights Амир Мурадов. — Это, скорее всего, будет в Москве.

Исмаилов и Минеев проводили бой в 2018 году, поединок завершился вничью.

34-летний Исмаилов провел в MMA 20 боев, одержав 17 побед (9 нокаутом) и потерпев 2 поражения.

На счету 30-летнего Минеева 14 побед (9 нокаутом) и 1 поражение. Единственная ничья в карьере обоих была зафиксирована в очном поединке.