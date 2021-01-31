Кокляев о бое с Джиганом: «Хотел, чтобы голова зашаталась»

Представитель силовых видов спорта, 8-кратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев рассказал о своем бое с рэпером Джиганом. Этот спарринг состоялся в декабре 2020 года.

«Вышли два «качочка». Один хотел другого сильно ударить, вот и все. С моей точки зрения, надо было посвободнее все делать. А я пытался выцелить, вымерить, Дениске хлопнуть так по-братски, несильно, но чтобы голова зашаталась. Это называется синдром «качка» на ринге. Как только тебя начинают сильно бить, как только ты пытаешься выцелить и акцентировать удар, ты превращаешься в ежа. Твой свободный танец превращается в движения солдата Урфина Джюса, такого робота. Это нужно исключать, это опыт, это тренировки. В большей степени это опыт, потому что во время спарринга в зале мы можем показать чудеса, а, выйдя, на ринг... Как это показал бой с Александром Емельяненко, софиты, люди и прочее. После первого нокдауна нужно было остановиться, а вот это все давление — оно, наоборот, перекрывает. В тебя как будто другой человек вселяется, и ты начинаешь делать ошибки», — рассказал Кокляев РЕН ТВ.

Сейчас Михаил Кокляев готовится к боксерскому поединку с блогером Артемом Тарасовым. Этот бой состоится 20 февраля в рамках турнира «Короли ринга».