Брат Хабиба обратился к главе UFC с просьбой о поединке

Умар Нурмагомедов, троюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, обратился к президенту промоушена Дане Уайту. По словам бойца, он готов снова драться.

«Я снова готов драться», — подписал Умар фотографию, на которой он запечатлен вместе с Уайтом.

Пост сопровождает хештег #letmeknowwhen ( перевод с английского «дай мне знать когда». — Прим «СЭ»).

Напомни, 25-летний Умар Нурмагомедов в январе провел первый поединок в UFC. Он победил казахстанца Сергея Морозова удушающим приемом во втором раунде.

Всего в ММА на его счету 13 боев, в которых он одержал 13 побед.