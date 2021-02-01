Исмаилов пообещал разобраться с Минеевым, а потом «втащить» Гаджиеву

Российский боец Магомед Исмаилов сообщил, что его конфлик с другим бойцом MMA Владимиром Минеевым давно вышел за рамки спорта.

«Побью его в бою, а после боя — настигну! Когда я предложил ему уединиться со мной раз на раз, я хотел, чтобы все увидели, насколько он не мужчина, — написал Магомед Исмаилов в Instagram. - Я ведь не сомневался, что он струсит и откажется! Каждый получит своё сполна, бой — это всего лишь спорт! Минеев давно вышел за рамки спорта! Когда порешаю с Вовой, наверное, Камилу (Гаджиеву) тоже разок втащу».

Исмаилов и Минеев устроили драку на турнире по смешанным единоборствам в Москве в декабре 2020 года.

31 января стало известно, что бойцы договорились о поединке, который пройдет в сентябре турнире организации AMC Fight Nights. Это будет их второй бой. Первый в 2018 году завершился вничью.

34-летний Исмаилов провел в MMA 20 боев, одержав 17 побед (9 нокаутом) и потерпев 2 поражения.

На счету 30-летнего Минеева 14 побед (9 нокаутом) и 1 поражение. Единственная ничья в карьере обоих была зафиксирована в очном поединке.