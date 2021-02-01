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Дацик — перед боем с Дижоном: «Я готовлюсь убивать»

15:14
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Российский боец Вячеслав Дацик перед боксерским поединком с камерунцем Тайсоном Дижоном заявил, что готов выйти на ринг, чтобы убивать.

- «Когда я был молодым, я говорил: не готов умереть - не нужно выходить на ринг. Теперь я не готов умереть, поэтому я тренируюсь, я готовлюсь убивать», — приводит «РЕН ТВ» слова Дацика первого февраля.

Напомним, что 25 января Дижон сказал Дацику следующее: «Слава, я иду за тобой. Я голову тебе засушу!» — заявил Тайсон, при этом зарычав, как лев, и продемонстрировав угрожающий жест — «перерезанное горло».

Турнир «Короли ринга», на котором известные блоггеры померятся силами в боксерских поединках со спортсменами, пройдет 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл».

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/x/797919-viacheslav-datsik-o-boe-s-afrikanskim-bokserom-ia-gotovlius-ubivat

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