Российский боец Вячеслав Дацик перед боксерским поединком с камерунцем Тайсоном Дижоном заявил, что готов выйти на ринг, чтобы убивать.

- «Когда я был молодым, я говорил: не готов умереть - не нужно выходить на ринг. Теперь я не готов умереть, поэтому я тренируюсь, я готовлюсь убивать», — приводит «РЕН ТВ» слова Дацика первого февраля.

Напомним, что 25 января Дижон сказал Дацику следующее: «Слава, я иду за тобой. Я голову тебе засушу!» — заявил Тайсон, при этом зарычав, как лев, и продемонстрировав угрожающий жест — «перерезанное горло».

Турнир «Короли ринга», на котором известные блоггеры померятся силами в боксерских поединках со спортсменами, пройдет 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл».