Исмаилов победил Копылова в поединке по джиу-джитсу на ACBJJ 15

Российский боец Магомед Исмаилов победил соотечественника Романа Копылова в поединке на турнире ACBJJ 15, который проходил в Санкт-Петербурге 17 декабря.

Бой по правилам бразильского джиу-джитсу продлился всю дистанцию. Исмаилов победил решением большинства судей.

На счету 37-летнего Исмаилова 22 поединка в смешанных единоборствах. Он одержал 18 побед, трижды уступил и один раз бой завершился ничейным исходом. 32-летний Копылов выиграл 12 боев при 2 поражениях.