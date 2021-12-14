Российский средневес Магомед Исмаилов высказался по поводу конфликта, возникшего между Александром Емельяненко и Артуром Гусейновым.

«Тут, конечно, Емельяненко меня удивил. Не ожидал такого, — сказал Исмаилов в интервью Hustle MMA. — Реально, тут человек [Гусейнов] о тебе отзывается положительно, ничего лишнего за тебя не сказал. Положительно высказывался и даже поддержку оказывал».

«Это публичное оскорбление, а не личное, — считает Исмаилов. — У нас бывало раньше, если, например, мы не поняли друг друга, то отходили порешать. Мы там уже определимся, поговорив, порешаем это [или нет]. Там уже другая ситуация. Там уже мы решаем, как поступить. Мы можем не подраться, извинившись, и так далее, а можем подраться. И это нормальное выяснение отношений между двумя мужчинами. А сейчас, когда что-то пытаешься выяснять, ты же не приходишь слабого обидеть, например, потрясти слабого или что-то, а ты равного по сути человека [ищешь]. Например, оба бойца. Артур, например, 85-90 кг весит, и Емельяненко, который весит 115 кг. Но для меня это ничего не значит. И я думаю, что для Артура тоже ничего не значит».

«Например, я бы лично к нему [Емельяненко] подошел. Мне так кажется. Лично бы подошел, без записи [видео] и так далее. Оставил бы это все на слухи».

«Да, он [Емельяненко] нестабильный. Может быть, в этот момент его что-то раздражало. Опять же мы подходим с оправдания. Лучшее решение — начать с оправдания, чтобы посмотреть, что могло послужить, и так далее. Возможно, что он [Емельяненко] завтра скажет: «Извини, Артур, я в натуре сморозил». Оставим ему небольшую лазейку, ведь вдруг он исправит ситуацию. Мы же все неидеальны. Лучший из нас тот, кто исправляет, кается и так далее».