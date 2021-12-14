Легендарный боец ММА Федор Емельяненко поддержит своего ученика в лице действующего чемпиона Bellator в полутяжелом весе Вадима Немкова, если он захочет перейти в UFC.

«У Вадима свой путь, своя карьера, и, конечно же, мы его будем поддерживать, ведь мы все в одной команде. Если Вадим так считает, если он хочет, то, конечно, можно попробовать себя в UFC», — сказал Емельяненко в интервью Okko MMA.

«Тут нужно взвесить все «за» и «против», — продолжил Емельяненко. — Парню [Вадиму] нужно развивать, ему нужно быть чемпионом. Как он себя видит: хочет он остаться чемпионом в Bellator или перейти в UFC, и уже там доказать что-то».

Также Последний Император признался, что ему было бы интересно посмотреть на реванш между Немковым и Иржи Прохазкой, который в настоящее время является одним из главных претендентов на пояс UFC в полутяжелом весе.

«Было бы интересно посмотреть на реванш между Иржи Прохазкой и Вадимом Немковым. Они тогда в одинаковых условиях вышли на поединок, но темы проблемы, которые были у Вадима, мы их закрыли. Поэтому я думаю, что бой получился бы другой. Но и тот бой не совсем простой был для того же Прохазки».

Немков и Прохазка встретились 31 декабря 2015 года на турнире Rizin в Японии. Немков проиграл техническим нокаутом в связи с тем, что не смог продолжить бой после первого десятиминутного раунда.