Исмаилов может провести реванш с Минеевым в 2021 году
13 декабря 2020, 23:30
Боец ММА Магомед Исмаилов может провести повторный поединок с Владимиром Минеевым в 2021 году, сообщает ТАСС.
«Бой Минеев — Исмаилов может пройти в 2021 году до Рамадана. Думаю, гонорары должны составить 20 миллионов рублей на двоих», — заявил президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев.
Первый поединок бойцов состоялся на турнире Fight Nights Global 90 в октябре 2018 года и завершился вничью.
Всего на счету 34-летнего Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья. 30-летний Минеев имеет в активе 14 побед, одно поражение и одну ничью.
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