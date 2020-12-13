Исмаилов может провести реванш с Минеевым в 2021 году

Боец ММА Магомед Исмаилов может провести повторный поединок с Владимиром Минеевым в 2021 году, сообщает ТАСС.

«Бой Минеев — Исмаилов может пройти в 2021 году до Рамадана. Думаю, гонорары должны составить 20 миллионов рублей на двоих», — заявил президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев.

Первый поединок бойцов состоялся на турнире Fight Nights Global 90 в октябре 2018 года и завершился вничью.

Всего на счету 34-летнего Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья. 30-летний Минеев имеет в активе 14 побед, одно поражение и одну ничью.