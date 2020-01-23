Боец Магомед Исмаилов записал видеообращение к Александру Емельяненко. Россияне проведут поединок на турнире ACA 107 3 апреля.

«В последних своих постах выкладываю, как я впахиваю, показываю своих высоких, больших, мощных спарринг-партнеров, которые повыше, чем Александр Емельяненко. Для чего я это делаю? Я таким образом пытался смотивировать Александра, чтобы он готовился максимально серьезно и ответственно.

По всей видимости, он меня недооценивает. Думает: «Маленький, лысый, напихаю, накидаю и пойду дальше отдыхать. Но, Саша! Как до тебя достучаться, не знаю (Исмаилов в этот момент постучал по камере). Саша, кто там рядом с Сашей есть? Объясните человеку, что 3 апреля у него будет тяжелая ночка. Ему нужно взять себя в руки и максимально ответственно подойти к противостоянию.

При всем моем уважении к Мише Кокляеву, хочу сказать Александру: «Саша, я не Миша!». Настругаю, будет очень тяжелая ночка. Настраивайся, подготовься к ней. Саша, просто занеси свою задницу в клетку, донеси ее туда. А там уже неважно, в каком она будет состоянии", — сказал Исмаилов в видеообращении.

Исмаилов в MMA одержал 16 побед, потерпел 2 поражения и 1 бой свел вничью. На счету Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья.