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Ислам Махачев: «Царукян пытается на моем имени заработать себе имя»

Давид Хачатрян
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Ислам Махачев.
Фото Соцсети

Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) заявил о готовности провести реванш с Арманом Царукяном (20-3). Об этом Махачев сказал журналистам после турнира Eagle FC 52 в Хучни, Дагестан.

— Сегодня ночью дерется еще один потенциальный претендент, Арман Царукян, который на этой неделе сказал, что, если все сложится удачно, обратится и к тебе в том числе. А ты его рассматриваешь как потенциального претендента? Потому что у вас есть история.

— Если руководство захочет поставить его следующим, почему бы и нет? Он пытается на моем имени заработать себе имя, но, я думаю, пора ему уже боями доказывать и самому себя раскачивать.

— А тебе не нравится, что он так делает? Или он делает все правильно?

— Я не знаю, я не буду оценивать. Пусть дерется, побеждает, и, может, дойдет до титульника.

Царукян победил Жуакина Силву (12-4) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 17 июня на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США.

Арман Царукян
Ислам Махачев
ММА
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