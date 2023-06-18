Ислам Махачев: «Грэпплинга Оливейры не боюсь. Могу его в любой момент переводить»

Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) оценил выступление экс-чемпиона Чарльза Оливейры (34-9) в бою с Бенилом Дариушем (22-5). Об этом Махачев сказал журналистам после турнира Eagle FC 52 в Хучни, Дагестан.

— Недавно прошел значимый для тебя бой — Бенеил Дариуш против Чарльза Оливейры. Ты довольно колко отреагировал, напомнив Чарльзу об уровнях. Как тебе сам поединок, оправдал ли он твои ожидания?

— Бой был хороший, Оливейра выиграл, но я болел за Дариуша. Думал, новый вызов. Для меня было бы интересно и для моей карьеры. Дариуш шел очень хорошо, у него было 8 побед подряд, но Оливейра выиграл. Посмотрим... Я пока не могу точно сказать, будет ли он следующим. Будем ждать сейчас: подерутся Гэтжи и Порье, UFC решит.

— А тебе что самому интереснее, Оливейра или победитель пары Гэтжи и Порье?

— Конечно, для меня будет лучше, чтобы какое-то новое имя в списке побежденных появилось. Но если Оливейру не поставят, все сейчас будут говорить, что я как-то избегал... Я не выбираю этих боев. Кого руководство решит, того и поставят следующим.

— А ты не считаешь, что Оливейра в реванше сможет составить большую конкуренцию, чем в первом бою?

— Я не думаю, что он сможет это сделать. То же самое у него... Я его грэпплинга не боюсь, как остальные бойцы, и я могу его в любой момент переводить.

Оливейра победил Дариуша техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 10 июня на турнире UFC 289 в Ванкувере, Канада.