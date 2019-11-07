Ислам Махачев: «Уверен, что смогу победить Макгрегора. У него есть большие проблемы»

Российский боец UFC Ислам Махачев прокомментировал «СЭ» высказывания Конора Макгрегора.

24 октября ирландец на пресс-конференции в Москве оскорбил Хабиба и дагестанцев.

— Из вашей команды никто не высказался насчет заявлений Макгрегора на пресс-конференции в Москве. Договорились так?

— Нет, у нас таких договоров не бывает. Просто когда его порвали, он нам стал уже не интересен. Мы видели, что он говорил до боя с Хабибом, а что — во время. А чего он сейчас хочет добиться — не понимаю. Если бы бой был близким, мы бы задумались о его словах. А когда его уже порвали, а он что-то продолжает говорить... Нам это не интересно.

— То есть не хотите давать повод для новых провокаций.

— Да, нет никакого дела до него.

— То есть даже не разозлились на него?

— Нет. Ничего такого не было.

— Абдулманап Нурмагомедов говорит, что вы должны получить бой с Макгрегором. Это реально?

— Я бы очень хотел, но не думаю, что в этом бое заинтересован кто-то из руководства UFC. Это просто желание нашей команды. А так — я бы с радостью. Жить свою поменять (улыбается).

— Хабиб порвал Макгрегора, а вы бы порвали?

— Уверен, что смогу у него выиграть. Но Макгрегор — очень хороший боец, но у него есть проблемы. Большие проблемы. И в партере, и в борьбе, и в выносливости.

— То есть он лучше Нейта Диаса, которого вы как-то назвали легким соперником?

— Они одинаковые. Как дышат, как дерутся... Просто у Макгрегора потяжелее удар. А так бы я их, наверное, на один уровень поставил. (Илья Андреев)