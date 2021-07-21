Ислам Махачев поднялся на 5-ю строчку рейтинга легкого веса. Теперь он выше Фергюсона и Макгрегора

Российский боец легкого веса UFC Ислам Махачев после победы над Тьяго Мойзесом поднялся на 5-ю строчку рейтинга дивизиона. До поединка с бразильцем он занимал 9-ю позицию.

Теперь Махачев располагается в рейтингах выше Тони Фергюсона, Рафаэля Дос Аньоса, Дэна Хукера и Конора Макгрегора — ирландец как раз переместился на 9-ю строчку.

17 июля Ислам Махачев победил Тьяго Мойзеса удушающим приемом в 4-м раунде главного боя вечера на UFC Vegas 31.