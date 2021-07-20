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Глава технической комиссии IFMA оценил шансы сборной России после решения МОК об официальном признании тайского бокса

21:45
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Сегодня в Токио Международный олимпийский комитет (МОК) признал шесть видов спорта, в том числе тайский бокс (IFMA). Глава технической комиссии IFMA и президент Федерации тайского бокса — муайтай России Дмитрий Путилин оценил перспективы российской сборной на мировой арене.

«Это огромная веха — признание МОК дает возможность для развития муайтай во всех странах мира, серьезно расширить пул соревнований, улучшить качественный состав спортсменов. Следующий шаг — войти в программу Олимпийских игр, — говорит Путилин. — В России тайский бокс всегда поддерживали, и национальная сборная страны постоянно борется за золотые медали — последние два года на чемпионатах мира наша команда дважды была первой в медальном зачете».

(Пресс-служба Федерации тайского бокса — муайтай России)

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Евгений Петров все материалы автора

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