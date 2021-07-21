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Хорхе Масвидаль: «Государство не должно давать тебе ничего бесплатного. Иди заработай сам»

01:31
Хорхе Масвидаль. Фото Instagram
Хорхе Масвидаль. Фото Instagram
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Бывший претендент на пояс UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль раскритиковал коммунистический режим на фоне идущих протестов против него на Кубе.

«Коммунистический режим — это машина-убийца, который всегда использовал идею зла — что человек должен находиться под тотальным контролем, — говорит Масвидаль в интервью Fox News. — Такой режим дает тебе бесплатно страховку, оплачивает счета, но это неправильно и вредно. Вылезай из кровати, иди работай и сам зарабатывай на лучшую страховку и на все другое. Вот что правильно. Любое государство, которое дает тебе все бесплатно, крошит тебе в рот этот бесплатный хлеб, со временем будет забирать у тебя все больше и больше свобод, пока полностью не поработит».

С 11 июля на Кубе идут масштабные антиправительственные протесты. Люди вышли на улицу из-за недовольства введением нормирования питания и медикаментов, а также высокой смертностью от ковида.

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Никита Горшенин все материалы автора

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