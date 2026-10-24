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Сегодня, 11:00
Ян — Двалишвили. Третий бой за пояс UFC в легчайшем весе — онлайн из Абу-Даби
Счет в противостоянии Петра Яна и Мераба Двалишвили — 1:1.
Третий бой Яна и Двалишвили: как складывается трилогия
Первую встречу соперники провели 11 марта 2023 года. Тогда Двалишвили выиграл единогласным решением судей по итогам пяти раундов. Реванш прошел 6 декабря 2025-го на UFC 323 в Лас-Вегасе и завершился в пользу Яна, также единогласным решением. Россиянин вернул титул и прервал победную серию соперника из 14 боев.
Теперь счет личных встреч 1:1, поэтому третьему бою отведена особая роль: соперники не просто оспаривают пояс, а определяют победителя трилогии. Для Яна это первая защита титула после декабрьского возвращения на вершину легчайшего дивизиона. Двалишвили стремится вернуть чемпионский статус, которого лишился в реванше.
Остался решающий бой: Ян и Двалишвили в третий раз разыграют пояс UFC. Онлайн
Счет в противостоянии Петра Яна и Мераба Двалишвили — 1:1. В Абу-Даби россиянин защищает чемпионский пояс UFC в третьем бою с грузинским соперником. Следим за трилогией.
Петр Ян и Мераб Двалишвили проведут третий поединок за чемпионский пояс UFC в легчайшем весе. 24 октября на UFC 333 в Абу-Даби россиянин будет защищать титул, который вернул себе в декабре прошлого года. «Спорт-Экспресс» ведет отдельный онлайн боя и рассказывает о его главных событиях.