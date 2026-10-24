Ян — Двалишвили. Третий бой за пояс UFC в легчайшем весе — онлайн из Абу-Даби

Третий бой Яна и Двалишвили: как складывается трилогия

Первую встречу соперники провели 11 марта 2023 года. Тогда Двалишвили выиграл единогласным решением судей по итогам пяти раундов. Реванш прошел 6 декабря 2025-го на UFC 323 в Лас-Вегасе и завершился в пользу Яна, также единогласным решением. Россиянин вернул титул и прервал победную серию соперника из 14 боев.

Теперь счет личных встреч 1:1, поэтому третьему бою отведена особая роль: соперники не просто оспаривают пояс, а определяют победителя трилогии. Для Яна это первая защита титула после декабрьского возвращения на вершину легчайшего дивизиона. Двалишвили стремится вернуть чемпионский статус, которого лишился в реванше.