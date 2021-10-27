Ислам Махачев: «Перестал пить колу, есть сладости. Мясо стараюсь один-два раза в неделю не есть»

Пятый номер легкого веса UFC Ислам Махачев в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал о своей диете и отношению к вегетарианству.

— Сейчас все более популярным становится вегетарианство. Вы можете теоретически представить себя отказывающимся от мяса?

— Я до последнего боя вообще перестал кушать вредные вещи, уже не пью колу вообще, стараюсь не есть постоянно мясо. Раз в неделю или два стараюсь не кушать мясо. Дагестанская кухня, конечно, славится мясом, все блюда мясные, но я стараюсь заменить его, рыбу хотя бы или что-то другое вместо него. По-любому один-два раза минимум в неделю я провожу вообще без мяса, без курицы, без рыбы. И отбросил все сладости, потому что это все закладывается у тебя в организме как ненужное. И из-за этого я сейчас на весогонке чувствую себя хорошо, каждое утро радостный просыпаюсь, что у меня вес меньше показывает. И тренироваться намного легче.

Приведу вам пример — у нас на сборах в Америке один раз были Сайгид Изагахмаев и Абубакар. У них не было боев, они нам просто помогали. И они два месяца в Америке кушали бургеры, пили колу, и за эти два месяца они не смогли форму набрать. Потому что из-за такого питания тяжело форму набрать. А если ты правильно питаешься, ты можешь даже неделю не потренироваться — и ничего не потеряешь в своей функционалке или физических данных, потому что правильно питался, организм правильно работал. А когда ты постоянно кушал бургеры, мясо — очень тяжело организму, большую энергию он тратит, чтобы переварить это мясо.

30 октября Ислам Махачев подерется с Дэном Хукером на UFC 267.

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