Пятый номер легкого веса UFC Ислам Махачев в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал, как ему удается переводить серебряного призера Токио-2020 по вольной борьбе Магомедхабиба Кадимагомедова.

«У бойцов ММА борьба чуть такая прямолинейная бывает, а у профессиональных борцов уже по-другому — они не проходят просто так в ноги. Они сначала раскручивают, где-то ты ошибешься, наступишь как-то не так — и все, они берут ногу. У меня с ним [Кадимагомедовым] хорошие схватки бывают. На ковре я ему проигрываю, но уже у сетки, у стены он себя чуть плохо чувствует (смеется). У сетки я могу его переводить. У борцов нет понимания [как работать у сетки], они знают, как ноги оттянуть, но если у тебя стена сзади, как ты ноги оттянешь? Там уже надо чуть другую технику использовать».

30 октября Ислам Махачев подерется с Дэном Хукером на UFC 267.

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