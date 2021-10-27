Ислам Махачев: «Хабиба я мог перевести только внезапными или случайными тейкдаунами»

Пятый номер легкого веса UFC Ислам Махачев в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал, как переводил Хабиба Нурмагомедова в спаррингах.

— Кстати, какими тейкдаунами вам в спаррингах Хабиба получалось переводить?

— Только случайными или внезапными. Если что-то готовишь, в ногу хочешь пройти, то его было очень тяжело повалить. Подсечка, может, получится, а так — прямолинейно — Хабиба очень тяжело было повалить.

30 октября Ислам Махачев подерется с Дэном Хукером на UFC 267.

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