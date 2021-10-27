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Ислам Махачев: «Хабиба я мог перевести только внезапными или случайными тейкдаунами»

19:55
Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев. Фото Instagram
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Пятый номер легкого веса UFC Ислам Махачев в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал, как переводил Хабиба Нурмагомедова в спаррингах.

— Кстати, какими тейкдаунами вам в спаррингах Хабиба получалось переводить?

— Только случайными или внезапными. Если что-то готовишь, в ногу хочешь пройти, то его было очень тяжело повалить. Подсечка, может, получится, а так — прямолинейно — Хабиба очень тяжело было повалить.

30 октября Ислам Махачев подерется с Дэном Хукером на UFC 267.

Полностью интервью с Исламом Махачевым читайте на сайте «СЭ»

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Никита Горшенин все материалы автора
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