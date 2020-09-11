Ислам Махачев: «Не советую Царукяну упоминать нас с Хабибом»

Российский боец UFC Ислам Махачев (18-1) в интервью журналистам прокомментировал слова Армана Царукяна (15-2), который ранее заявил, что смог бы взять у Махачева реванш.

Бой между Махачевым и Царукяном состоялся в апреле 2019 года на турнире UFC Fight Nights в Санкт-Петербурге. Махачев победил единогласным решением судей. После этого Царукян провел в UFC два поединка, победив в обоих.

— Как относитесь к его словам о том, что он выиграет у вас в реванше и что даже сможет выиграть у Хабиба?

— Так отношусь — мне смешно. Пусть говорит, хочет быть на слуху, у него два выигранных боя в UFC, одно поражение... Я ему посоветую делами, а не словами доказывать.

— Может, все правильно делает для своей раскрутки?

— Не советовал бы ему нас где-то упоминать, чтобы себя раскрутить. Пусть раскручивает себя другими способами. (Илья Андреев)