Ислам Махачев: «Контроль дистанции Хукеру не поможет. Мы в клетке деремся, а не в спортзале»

Пятый номер легкого веса UFC Ислам Махачев в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал, почему его сопернику Дэну Хукеру не спастись от борьбы за счет контроля дистанции.

— Ваш прошлый соперник Дрю Добер дал ему совет на бой против вас — дистанция и терпение. Представим ситуацию: я идеально держу дистанцию, но моя защита от борьбы — средняя. Могу ли я только за счет контроля дистанции спастись от борьбы?

— Мы же не в спортзале деремся, а в клетке. Там невозможно постоянно держать дистанцию. Как ему быть? Только если развернуться и убегать просто от меня. Я буду прессинговать, давить его. Клетка будет мешать ему держать дистанцию.

30 октября Махачев подерется с Дэном Хукером на UFC 267.

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