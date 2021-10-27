Махачев: «Царукян у меня в ноге три раунда крутился. Гиллеспи его повалит еще больше раз, чем я»

Пятый номер легкого веса UFC Ислам Махачев в интервью «СЭ» прокомментировал заявление Армана Царукяна, что у Грегора Гиллеспи лучшая вольная борьба в легком весе.

— Недавно Арман Царукян заявил, что у Грегора Гиллеспи лучшая вольная борьба в дивизионе. Лучше, чем у вас и Чэндлера. Согласны?

— Не знаю, у него спросите, он же в моей ноге крутился три раунда, что-то пытался с ней сделать (смеется). Как он оценил Гиллеспи борьбу, я не понял.

— Если брать чисто вольную, вы видите, что в чем-то слабее Гиллеспи?

— Нет, конечно. Надеть борцовки и трико — я спокойно смогу с ним побороться, даже не сомневаюсь в этом. И если он говорит, что у Гиллеспи борьба лучше, то у него серьезные проблемы. Я его сколько раз повалил? Значит, Гиллеспи еще больше, чем я, повалит (смеется).

30 октября Махачев подерется с Дэном Хукером на UFC 267.

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