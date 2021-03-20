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Махачев отреагировал на решение UFC провести бой Фергюсон — Дариуш

08:30

Российский боец UFC Ислам Махачев прокомментировал в интервью журналистам на турнире EFC 34 решение UFC провести бой между Тони Фергюсоном и Бенеилом Дариушем. Ранее Махачев говорил, что хотел бы сразиться с Фергюсоном.

— Удивило ли вас, что бой с Тони Фергюсоном получил Бенеил Дариуш?

— Я знал об этом. Мне менеджер еще до моего боя говорил, что все к этому идет.

На счету Махачева 19 побед и 1 поражение в ММА. В своем последнем бою — на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе в ночь на 7 марта — он победит американца Дрю Добера удушением ручным треугольником в третьем раунде.

(Ислам Бабаджанов)

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