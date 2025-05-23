Ишимбаев выиграл у Исламова в первом турнире кулачной лиги Prime FL
Ильнар Ишимбаев победил Ибрагима Исламова в главном поединке турнира кулачной лиги Prime FL. Бой длился 5 раундов и завершился победой Ислмаова раздельным решением судей.
Это был реванш. Осенью 2023 года победителем поединка стал Исламов.
Результаты других боев первого турнира Prime FL:
— Рустам Курбанов в первом раунде нокаутировал Сослана Медова;
— Шамиль Гасанкадиев техническим нокаутом во втором раунде победил Дмитрия Баранова;
— Сергей Хирсанов решением судей победил Виктора Мухина;
— Гор «Рокки» Туманян решением судей победил Гере «Камерунского» Мохамеда;
— Филипп Косырев раздельным решением победил Магомедали «Маугли» Магомедрасулова;
— Иван Смирнов техническим нокаутом в третьем раунде победил Лашу Роинишвили;
— Михаил «Сивый» Долгополов раздельным решением судей победил Ернара «Донателло» Ерназарулы;
— Мустафа «Беспощадный» Шарифов раздельным решением судей победил Абдурахмана «Азиата» Абдурахманова.