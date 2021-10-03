Иржи Прохазка отказался проводить бой с Тиаго Сантосом
15:00
Второй номер рейтинга полутяжеловесов UFC представитель Чехии Иржи Прохазка не видит смысла в проведении поединка с занимающим пятое место бразильцем Тиаго Сантосом.
«Тиаго, спасибо за предложение, но сейчас я готовлюсь к Блаховичу или Тейшейре, которых ты очень хорошо знаешь», — написал Прохазка в Twitter.
Сантос вызвал Прохазку на бой после победы над соотечественником Джонии Уокером на турнире UFC Fight Night 193, который завершился в ночь на 3 октября в Вегасе.
В активе 28-летнего Прохазки 28 побед, 3 поражения и 1 ничья.
Бой за титул UFC в полутяжелом весе между действующим чемпионом Яном Блаховичем и Гловером Тейшейрой состоится 30 октября в главном событии номерного турнира UFC 267 в Абу-Даби.
Читайте также
«Там две руки и минимум один пенальти». Почему судьи не увидели нарушение в матче ЦСКА — «Краснодар»?
Кровавый кошмар из лихих девяностых. Как уличный хулиган чуть не убил суперзвезду российского спорта
ЦСКА и «Краснодар» не пустили друг друга в тройку. Противостояние братьев Березуцких завершилось вничью
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю