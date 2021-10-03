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Иржи Прохазка отказался проводить бой с Тиаго Сантосом

15:00

Второй номер рейтинга полутяжеловесов UFC представитель Чехии Иржи Прохазка не видит смысла в проведении поединка с занимающим пятое место бразильцем Тиаго Сантосом.

«Тиаго, спасибо за предложение, но сейчас я готовлюсь к Блаховичу или Тейшейре, которых ты очень хорошо знаешь», — написал Прохазка в Twitter.

Сантос вызвал Прохазку на бой после победы над соотечественником Джонии Уокером на турнире UFC Fight Night 193, который завершился в ночь на 3 октября в Вегасе.

В активе 28-летнего Прохазки 28 побед, 3 поражения и 1 ничья.

Бой за титул UFC в полутяжелом весе между действующим чемпионом Яном Блаховичем и Гловером Тейшейрой состоится 30 октября в главном событии номерного турнира UFC 267 в Абу-Даби.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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