Иржи Прохазка отказался проводить бой с Тиаго Сантосом

Второй номер рейтинга полутяжеловесов UFC представитель Чехии Иржи Прохазка не видит смысла в проведении поединка с занимающим пятое место бразильцем Тиаго Сантосом.

«Тиаго, спасибо за предложение, но сейчас я готовлюсь к Блаховичу или Тейшейре, которых ты очень хорошо знаешь», — написал Прохазка в Twitter.

@TMarretaMMA Thank you for the offer, but right now i'm preparing for Blachowicz or Teixeira, which you know them very well. — Jiri Denisa Prochazka (@jiri_bjp) October 3, 2021

Сантос вызвал Прохазку на бой после победы над соотечественником Джонии Уокером на турнире UFC Fight Night 193, который завершился в ночь на 3 октября в Вегасе.

В активе 28-летнего Прохазки 28 побед, 3 поражения и 1 ничья.

Бой за титул UFC в полутяжелом весе между действующим чемпионом Яном Блаховичем и Гловером Тейшейрой состоится 30 октября в главном событии номерного турнира UFC 267 в Абу-Даби.