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Бой Дудаев - Прайа возглавит юбилейный ACA 130 в Грозном

16:25
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Главным событием юбилейного турнира ACA в Грозном станет бой экс-чемпиона организации Абдул-Рахмана Дудаева с бразильцем Родриго Прайа, сообщает пресс-служба АСА.

Чемпион ACA полусреднем весе, российский боец Абубакар Вагаев был снят врачом по состоянию здоровья за день до боя. В главном бою ACA 130 должен был провести защиту титула против Устармагомеда Гаджидаудова.

В активе Дудаева — 26 боев и 6 поражений, у Прайа — 16 побед при 5 поражениях. 

Юбилейный ACA 130 пройдет в преддверии Дня города 4 октября в Грозном в спорт-холле «Колизей» и будет открыт для зрителей.

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Александр Кравченко все материалы автора

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