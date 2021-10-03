Сантос вызвал на бой Прохазку: «Он думает, что у него крепкий подбородок, но это потому что он не дрался с Молотом»
14:38
Топовый бразильский боец ММА Тиаго Сантос вызвал на бой занимающего вторую строчку в рейтинге лучших полутяжеловесов UFC представителя Чехии Иржи Прохазку.
«Прохазка думает, что у него крепкий подбородок, но это потому что он не дрался с Молотом. Иржи, если ты не хочешь дожидаться титульного боя, то я здесь. Могу подраться с ним», — сказал Сантос в интервью после победы над Джонни Уокером.
В ночь на 3 октября на турнире UFC Fight Night 193 Сантос победил соотечественника Джонни Уокера единогласным решением судей. Всего на счету 37-летнего Молота 22 победы и 9 поражений, и он в настоящее время находится на пятом месте в рейтинге полутяжеловесов UFC.
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