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Сантос вызвал на бой Прохазку: «Он думает, что у него крепкий подбородок, но это потому что он не дрался с Молотом»

14:38
Тиаго Сантос. Фото Twitter
Тиаго Сантос. Фото Twitter
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Топовый бразильский боец ММА Тиаго Сантос вызвал на бой занимающего вторую строчку в рейтинге лучших полутяжеловесов UFC представителя Чехии Иржи Прохазку.

«Прохазка думает, что у него крепкий подбородок, но это потому что он не дрался с Молотом. Иржи, если ты не хочешь дожидаться титульного боя, то я здесь. Могу подраться с ним», — сказал Сантос в интервью после победы над Джонни Уокером.

В ночь на 3 октября на турнире UFC Fight Night 193 Сантос победил соотечественника Джонни Уокера единогласным решением судей. Всего на счету 37-летнего Молота 22 победы и 9 поражений, и он в настоящее время находится на пятом месте в рейтинге полутяжеловесов UFC.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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