Иржи Прохазка назвал самого опасного бойца полутяжелого веса UFC

Новый чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) считает, что первую защиту титула он проведет либо с Яном Блаховичем (29-9), либо с Гловером Тейшейрой (33-8).

«Во-первых, я понятия не имею, кого следующим поставят против меня, — сказал чех в интервью The MMA Hour. — Во-вторых, думаю, что самым опасным для меня человеком в полутяжелом является Ян Блахович. Думаю, он может стать следующим претендентом. Но я также уважаю Гловера, поэтому мы можем провести матч-реванш. Однако бой с Блаховичем будет самым большим боем для Европы. Польша и Чехия находятся рядом друг с другом. Я буду готов, я выйду победителем».

Прохазка победил Тейшейру удушающим приемом за 28 секунд до окончания поединка, тем самым нанеся бразильцу первое поражение сабмишном в карьере. Бой состоялся 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.

Блахович в прошлом бою победил Александра Ракича (14-3). Серб повредил колено в третьем раунде и не смог продолжить бой. Судьи отдали победу поляку техническим нокаутом. Бой состоялся 15 мая на UFC on ESPN 36 в Лас-Вегасе, США.