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Сегодня, 16:40

Артем Резников не сделал вес в преддверии боя с Дави Рамосом на ACA 140

Давид Хачатрян
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Казахстанский боец АСА, участник Гран-при легковесов Артем Резников (22-6) накануне боя с Дави Рамосом (10-4) не уложился в весовую легкого веса, показав перевес 650 грамм. Таким образом, Резников отдаст бразильцу 20 процентов гонорара. Об этом сообщил российский журналист Игорь Лазорин в своем Telegram.

Бой Резникова и Рамоса в рамках четвертьфинала Гран-при АСА состоится 17 июня на ACA 140 в Сочи. Победитель поединка выйдет в полуфинал Гран-при, где встретится с победителем пары Али Багов (32-10) — Рашид Магомедов (25-6). Их бой пройдет 22 июля в Сочи на АСА 141.

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