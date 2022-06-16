Белал Мухаммад: «Я увидел слабости Чимаева. Хочу подраться с ним в Абу-Даби»

Белал Мухаммад хочет подраться с Чимаевым осенью на турнире в Абу-Даби

33-летний Белал Мухаммад (21-3), занимающий пятую строчку рейтинга UFC в полусреднем весе, хочет подраться с непобежденным Хамзатом Чимаевым (11-0) осенью в Абу-Даби, ОАЭ.

«Я каждому бросаю вызов, — сказал Мухаммад в интервью Food Truck Diaries. — Мы с Хамзатом немного пообщались в Twitter. Он, вроде, опубликовал гифку, на которой меня нокаутирует Висенте Люке. Я в этот момент: «Отлично! Тогда погнали». Думаю, я подерусь с Хамзатом. Хотите увидеть турнир, на котором будут драться мусульмане? Мы может возглавить турнир в Абу-Даби. Это было бы здорово».

Также Мухаммад заявил, что в бою с Гилбертом Бернсом (20-5) увидел слабые стороны Чимаева.

«Я увидел его слабости, — отметил Мухаммад. — Но при этом он показал, что у него есть челюсть, есть нокаутирующая сила. В конце концов он дрался не абы с кем, а с Гилбертом Бернсом».

Чимаев в последнем бою победил Бернса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США. Эта победа позволила Чимаеву подняться на третью строчку рейтинга UFC в полусреднем весе.

Мухаммад в последнем бою победил Висенте Люке (21-8) в матче-реванше единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47). Турнир UFC on ESPN 34 состоялся 17 апреля в Лас-Вегасе, США.