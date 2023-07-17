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Сегодня, 21:25

Ирина Алексеева проведет второй бой в UFC 14 октября

Давид Хачатрян
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33-летняя россиянка Ирина Алексеева (5-1) подерется с 31-летней британкой Мелиссой Диксон (5-0) 14 октября на UFC Fight Night, сообщает журналист Майк Хек в Twitter. Место проведения турнира еще не объявлено, однако, скорее всего, это будет Лас-Вегас, США.

Алексеева дебютировала в UFC с победы над Стефани Эггер (8-4). Россиянка победила сабмишном в первом раунде. После поединка Алексеева в интервью материлась по-русски. Бой состоялся 29 апреля на на UFC Fight Night 223 в Лас-Вегасе, США.

Ирина Алексеева
UFC
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