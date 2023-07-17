Чимаев пригласил блогера Лахму на турнир UFC в Абу-Даби

Боец UFC Хамзат Чимаев предложил блогеру Камилю Аллахвердиеву посетить турнир UFC 294 в Абу-Даби. Об этом сообщил сам Аллахвердиев, опубликовав скриншот личной переписки.

«Ассаламу Алайкум Ваша! Приезжай на бои в Абу-Даби в октябре, буду рад видеть», — написал Чимаев.

Блогер поблагодарил за приглашение и выразил надежду, что сможет посетить турнир.

«Когда появляются трудности, появляются мужчины. Баркал за приглашение, там увидимся Иншаалагь», — написал Аллахвердиев в сторис.

Ранее Камиль Аллахвердиев опубликовал видео на YouTube, в котором изложил свою версию событий 2016 года, когда у него случился конфликт с бойцом Расулом Мирзаевым. Ссора завершилась нападением на Мирзаева и его избиением. Аллахвердиев сейчас живет за границей, так как до сих пор скрывается от правоохранительных органов.