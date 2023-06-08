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Сегодня, 13:22

Имавов заявил, что он должен был встретиться с Кертисом три года назад во Франции

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Французский средневес дагестанского происхождения, выступающий в UFC, Нассурдин Имавов рассказал о предыстории противостояния со своим соперником Крисом Кертисом.

«Мы должны были встретиться три года назад во французской организации Ares. Я бы сказал, что он не изменился и остался таким же стилистически. У него тяжелая задняя рука, он много прессингует. Раньше мы находили его слабые стороны, и сейчас будем использовать примерно тот же геймплан», — приводит слова Имавова MMA.Metaratings.ru.

Нассурдин Имавов 11 июня попытается реабилитироваться за поражение от Шона Стрикленда в бою предварительного карда с Крисом Кертисом на турнире UFC 289 в Ванкувере.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/imavov-s-kertisom-my-dolzhny-byli-vstretitsya-tri-goda-nazad-vo-francii-257201/
Крис Кертис
Нассурдин Имавов
UFC
ММА
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