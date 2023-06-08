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Аманда Нуньес рассказала, почему не стала завершать карьеру

Давид Хачатрян
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Чемпионка женского легчайшего веса UFC Аманда Нуньес (22-5) подтвердила, что не оставит свой пояс бывшей чемпионке в легчайшем весе Джулианне Пенье (11-5).

«Я решила не завершать карьеру, потому что если я уйду, то оставлю пояс Джулианне, — сказала Нуньес во время пресс-конференции. — Ни за что. Ни за что. Я могла бы оставить пояс кому-то другому, но не Джулиане.
Я знаю, что могу надрать ей задницу в любое время, когда захочу. Она должна была победить в тот день [на UFC 269?], а я — допустить ошибки. Я была не в лучшей форме, и я заплатила за это, и я никогда больше так не поступлю. Никогда, никогда, никогда.
Я была немного растеряна, но я встала на пол, вернулась домой, и была готова к реваншу. Я была готова вернуться пояс и больше никогда не проигрывать. Я буду драться с ней [Пеньей] снова после этого боя, без проблем. Она делает меня лучше. Это ММА. Но если она будет придерживаться своего стиля, то извини, но ты скоро закончишь».

Нуньес в прошлом бою вернула себе титул чемпиона, одолев Пенью единогласным решением судей (50-45, 50-44, 50-43) 30 июля 2022-го на UFC 277 в Далласе, США.

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