Крис Вайдман: «Первое, что я сделаю в следующем бою — нанесу самый сильный удар ногой в своей жизни»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Крис Вайдман (15-6) заявил, что протестирует свою ногу в бою против Брэда Тавареса (19-8), которую он сломал в 2021-м во время поединка с Юраем Холлом (17-11).

«Я смотрю в лицо своим страхам. Первое, что я сделаю в бою против Брэда Тавареса, — нанесу самый сильный удар ногой в своей жизни, — сказал Вайдман в эфире The MMA Hour. — Для меня важно смотреть в лицо своим страхам и всему, что может быть мне неприятно. Просто пойду вперед и сделаю это».

Вайдман сломал ногу в бою с Холлом на 17-й секунде боя. Поединок состоялся 24 апреля 2021-го на UFC 261 в Джексонвилле, США.

Вайдман подерется с Таваресом 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.