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Илон Маск вызвал Джонни Деппа на бой в октагоне, тренер Конора предложил свои услуги

13:10
Илон Маск. Фото CNN
Илон Маск. Фото CNN
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Гендиректор SpaceX Илон Маск предложил актеру Джонни Деппу провести бой в октагоне. Ранее сообщалось, что актер угрожал Маску из-за его романа с бывшей женой Деппа Эмбер Херд.

«Если Джонни нужен бой в октагоне, пусть даст знать», — приводит The Mirror слова Маска.

На перебранку знаменитостей обратил внимание тренер экс-чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора Джон Кавана.

«Если тебе нужен тренер, Илон, просто скажи мне», — написал Кавана в Twitter.

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