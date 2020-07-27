Илон Маск вызвал Джонни Деппа на бой в октагоне, тренер Конора предложил свои услуги
13:10
Гендиректор SpaceX Илон Маск предложил актеру Джонни Деппу провести бой в октагоне. Ранее сообщалось, что актер угрожал Маску из-за его романа с бывшей женой Деппа Эмбер Херд.
«Если Джонни нужен бой в октагоне, пусть даст знать», — приводит The Mirror слова Маска.
На перебранку знаменитостей обратил внимание тренер экс-чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора Джон Кавана.
«Если тебе нужен тренер, Илон, просто скажи мне», — написал Кавана в Twitter.
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