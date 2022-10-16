BKFC 31: результаты всех боев турнира

В Денвере, США, завершился турнир кулачной лиги BKFC, в главном бою которого Майк Ричман завоевал временный титул чемпиона в полутяжелом весе, одолев Исаака Дулиттла нокаутом в третьем раунде.

Приводим результаты всех боев турнира.

Полутяжелый вес: Майк Ричман (США) победил Исаака Дулиттла (США) — КО, 3-й раунд.

Полусредний вес: Джейк Линдси (США) победил Брэндона Гирца (США) — TКО, 2-й раунд.

Промежуточный вес: Крис Камоцци (США) победил Буббу Макдэниела (США) — КО, 1-й раунд.

Полутяжелый вес: Джош Коупленд (США) победил Леви Косту (США) — КО, 3-й раунд.

Полусредний вес: Кристиан Торрес (США) победил Кори Мэддена (США) — Единогласное решение судей (48-45, 48-45, 50-43).

Промежуточный вес: Горджан Славески (Македония) победил Евгения «Моряка» Курданова (США) — Единогласное решение судей (48-46, 50-44, 49-45).

Легчайший вес: Кортни Камирон (США) победила Кристал Питтман (США) — Единогласное решение судей (48-43, 48-43, 48-43).

Полулегкий вес: Эндрю Йейтс (США) победил Нолана Маклафлина (США) — КО, 1-й раунд.

Легкий вес: Эндрю Энджелкор (США) победил Вана Во (США) — КО, 3-й раунд.

Полутяжелый вес: Киган Вандермеер (США) победил Зеба Винсента (США) — КО, 1-й раунд.