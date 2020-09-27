Ибрагимов уступил Маркесу на UFC 253

Российский боец ММА Хадис Ибрагимов потерпел поражение на турнире UFC 253. Его победил бразилец Данилу Маркес. Соревнования проходят на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

Поединок прошел в рамках полутяжелого веса (до 93,4 кг). Маркес победил единогласным решением судей — 29-28, 29-28, 30-27.

25-летний Ибрагимов одержал восемь побед в ММА (два нокаута) при четырех поражениях. Он уступил во всех четырех своих боях в UFC. 34-летний Маркес одержал первую победу в UFC. Всего у него десять побед и два поражения.