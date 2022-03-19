Дана Уайт заявил, что Даниэль Кормье не станет следующим президентом UFC

Дана Уайт отреагировал на новость о том, что бывший боец ММА Даниэль Кормье может занять должность президента UFC. В настоящее время эту должность занимает Уайт.

«Мне нравится Даниэль Кормье, но он не потянет», — сказал Уайт в интервью My Mom's Basement with Robbie Fox.

Кормье — экс-чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весах, ныне аналитик и комментатор боев.

Следующий турнир UFC пройдет сегодня, 18 марта, в Лондоне. В главном событии вечера российский тяжеловес Александр Волков встретится с британцем Томом Аспиналлом.