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Сегодня, 16:37

Дана Уайт заявил, что Даниэль Кормье не станет следующим президентом UFC

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Даниэль Кормье.
Фото Global Look Press

Дана Уайт отреагировал на новость о том, что бывший боец ММА Даниэль Кормье может занять должность президента UFC. В настоящее время эту должность занимает Уайт.

«Мне нравится Даниэль Кормье, но он не потянет», — сказал Уайт в интервью My Mom's Basement with Robbie Fox.

Кормье — экс-чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весах, ныне аналитик и комментатор боев.

Следующий турнир UFC пройдет сегодня, 18 марта, в Лондоне. В главном событии вечера российский тяжеловес Александр Волков встретится с британцем Томом Аспиналлом.

Дана Уайт
Даниэль Кормье
ММА
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