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Хрюнов планирует осенью устроить бой между Харитоновым и Емельяненко

17:41
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Российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что планирует организовать поединок двух прославленных российских бойцов Александра Емельяненко и Сергея Харитонова.

— Действительно, есть уже полемика между Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым, — цитирует Хрюнова РЕН ТВ. — У них накопилось много личного. И как творческая идея, если, конечно, Сергею получится завоевать титул, мы все на это рассчитываем. У нас есть в планах предложить выяснить отношения в ринге. Но это, наверное, на позднюю осень бой Емельяненко и Харитонова.

В настоящее время Сергей Харитонов готовится к поединку с бразильцем Фернандо Родригесом. Тяжеловес проведет бой по особым правилам в рамках промоушена WTKF 23 февраля в Белоруссии.

Единственный поединок между Емельяненко и Харитоновым проводился в 2006 году, встреча закончилась поражением Харитонова техническим нокаутом.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/659266-khriunov-planiruet-oseniu-ustroit-boi-mezhdu-kharitonovym-i-emelianenko

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