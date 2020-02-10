Хрюнов планирует осенью устроить бой между Харитоновым и Емельяненко
Российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что планирует организовать поединок двух прославленных российских бойцов Александра Емельяненко и Сергея Харитонова.
— Действительно, есть уже полемика между Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым, — цитирует Хрюнова РЕН ТВ. — У них накопилось много личного. И как творческая идея, если, конечно, Сергею получится завоевать титул, мы все на это рассчитываем. У нас есть в планах предложить выяснить отношения в ринге. Но это, наверное, на позднюю осень бой Емельяненко и Харитонова.
В настоящее время Сергей Харитонов готовится к поединку с бразильцем Фернандо Родригесом. Тяжеловес проведет бой по особым правилам в рамках промоушена WTKF 23 февраля в Белоруссии.
Единственный поединок между Емельяненко и Харитоновым проводился в 2006 году, встреча закончилась поражением Харитонова техническим нокаутом.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/659266-khriunov-planiruet-oseniu-ustroit-boi-mezhdu-kharitonovym-i-emelianenko